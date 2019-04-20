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Оператор фильма «Лето» получил премию «Белый квадрат»

Культура

Церемония вручения премии прошла в Москве 19 апреля

Москва, 20 апреля 2019, 17:04 — REGNUM  Оператор фильмов «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова «Селфи» Николая Хомерики Владислав Опельянц стал лауреатом премии «Белый квадрат — 2018», сообщает пресс-служба кинопремии.

«Это большая ответственность. И это понимаешь, когда получаешь. Спасибо папе, на его камеру я снимал вот эти 16-миллиметровые кадры. Спасибо маме и всем близким», — сказал Опельянц.

За главный приз также боролись Игорь Гринякин (фильм «Движение вверх»), Юрий Клименко («Ван Гоги») и Алишер Хамидходжаев за фильм «Война Анны». Церемония вручения премии прошла в Москве 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в картине «Лето» рассказывается о легендарных ленинградских рок-музыкантах 80-х годов прошлого века Викторе Цое и Михаиле (Майке) Науменко. Фильм повествует о событиях самого начала творческой деятельности Виктора Цоя, о том времени, когда он познакомился с Майком Науменко.

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Кинематограф
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