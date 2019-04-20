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Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Культура

До 20 мая 2019 года министерство культуры должно представить соответствующие предложения

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Константин Сомов. Русский балет. 1930

Москва, 20 апреля 2019, 14:11 — REGNUM  Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.

«Минкультуры России провести анализ творческого репертуара театров оперы и балета с учетом возрастных категорий зрителей», — говорится в поручении.

Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.

Напомним, ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в настоящее время в России наблюдается небывалый рост посещаемости музеев и театров, чего не наблюдалось даже в СССР. По ее словам, наблюдаемый рост интереса к культуре в России ставит новые требования перед теми, кто занимается ею.

Читайте подробнее: Голодец заявила о небывалом росте интереса к музеям и театрам в России

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