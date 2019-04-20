Тула, , 13:43 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Тульской области Алексея Дюмина о строительстве фондохранилища областного художественного музея, который в этом году отмечает 100-летие. Об этом глава региона сообщил 19 апреля на встрече с руководителями учреждений культуры Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства. На встрече обсуждалось решение ключевых задач национального проекта «Культура», обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Тульской области встретился с руководителями учреждений культуры Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Мы с вами уже многое сделали для развития культуры в нашем регионе. Тульская область присоединилась ко многим пилотным проектам и передовым начинаниям федерального уровня. Но мы можем и должны делать еще больше! Уверен — нам по силам повысить культурный авторитет региона. Укрепить наши позиции в масштабах страны и за рубежом», — подчеркнул Алексей Дюмин.

На встрече обсуждалась важность развития театрального искусства в малых городах. Глава региона напомнил: не у всех жителей региона есть возможность съездить в областной центр, чтобы посмотреть спектакль. Глава региона уже дал поручение министерству культуры Тульской области разработать график показа спектаклей в муниципалитетах. Например, труппа Театра драмы запланировала показы спектаклей в Чекалине, творческое взаимодействие с ДК п. Епифань. Генеральный директор Тульского академического театра драмы Сергей Борисов отметил, что выезжать в районы можно чаще, но театры столкнулись с проблемой нехватки транспорта для гастролей. Алексей Дюмин поручил министерству культуры проработать вопрос приобретения транспорта для этих целей.

Директор Дубенского краеведческого музея Марина Ижевская рассказала, что в рамках программы празднования 500-летия Тульского кремля завершены ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Мосоловых. К концу лета заработает новый культурно-туристический комплекс. Уже готов проект экспозиции «Музей промышленной усадьбы дворян Мосоловых». По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, к формированию экспозиции подключились крупнейшие предприятия региона. Также большую выставку в усадьбе Мосоловых будет делать Тульский государственный музей оружия. Директор музея Надежда Калугина отметила, что выставка «Защитники южных рубежей» к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты» займет три зала в усадьбе Мосоловых. На ней будет представлена научная реконструкция средневековых доспехов и оружия защитников Тульского кремля и засечной черты XVI—XVII веков.

На встрече также обсуждался ход реализации проекта по созданию Музейного квартала на улице Металлистов в Туле. По плану, в квартал войдет комплекс ведущих федеральных и региональных музеев. На данный момент проведено благоустройство самой улицы, приведены в порядок фасады. По просьбе губернатора, с которой он лично обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, выделены дополнительные средства для завершения работ по Музейному кварталу. В 2019 году начнется реставрация Поленовского подворья. Главный хранитель музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Грамолина отметила, что там разместится выставочный зал, морской клуб и арт-пространство. Также она напомнила, что уже 1 июня исполняется 175 лет со дня рождения В.Д. Поленова.

«Музейный квартал формируется как современный культурный кластер. Именно на это нас нацеливает президент. И здесь должны быть не только музеи в привычном смысле, но и современные форматы культурно-образовательной работы, концертно-фестивальной деятельности. Нельзя забывать и о туристической инфраструктуре», — подчеркнул глава региона.

В филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Туле к сентябрю 2020 года планируется открыть арт-пространство, включающее в себя туристско-информационный центр, в котором будут формироваться экскурсионные группы в Ясную Поляну и на пешеходные экскурсии по историческому центру Тулы. Осваивать пространство музей начнет уже в середине мая 2019 года.

Заведующий филиалом Тульского областного художественного музея Александр Аладин рассказал о подготовке к 100-летнему юбилею Тульского областного художественного музея. Кульминация торжеств запланирована на 15 ноября.

Глава региона сообщил, что президент поддержал его инициативу по строительству фондохранилища Тульского художественного музея, что позволит решить вопрос отсутствия в музее площадей для хранения экспозиции, а также позволит создать надлежащие условия для сохранения экспонатов. Также глава региона поручил организовать бесплатные посещения музея для семей региона, а для гостей города — разработать специальный экскурсионный маршрут.

Культура на селе тоже получит ощутимую поддержку — до 2024 года планируется провести капитальный ремонт в 36 клубных учреждениях. Ежегодно правительство региона будет подавать заявки на получение федеральной субсидии для дальнейшего развития клубов на селе.

«Наша общая цель — повышать уровень культуры в регионе. Это будет способствовать успехам не только в вашей сфере, но и вообще во всех сферах жизни», — подчеркнул глава региона.

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