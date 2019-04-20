В сети появился новый трейлер третьей части «Джона Уика»

Лос-Анджелес, США, , 13:36 — REGNUM Американская медиакомпания Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из третьей части фильма «Джон Уик», главную роль в котором исполнил Киану Ривз.

Так, в опубликованном видеоролике Джон прощается со своей собакой, с которой, скорее всего, уже не увидится. Не исключается, что в третьей части боевика смерть все-таки настигнет киллера.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера кинокартина запланирована в США на 17 мая 2019 года, в России — на день раньше, 16 мая. Согласно синопсису, после нарушения кодекса гильдии наемных убийц Джон Уик становится изгоем, за ним начинают охоту его бывшие коллеги, желающие получить в награду $14 млн.

Отметим, что первая часть фильма вышла на большие экраны в октябре 2014 года. При бюджете $20 млн картина собрала в мире порядка $86 млн.

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