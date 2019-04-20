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В Москве молодым актерам вручили кинопремию «Аванс»

Культура

Лауреатами стали Александр Кузнецов и Ангелина Стречина

Москва, 20 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  В Москве, на 90-ом этаже башни «Федерация» прошла церемония награждения лауреатов кинопремии молодых актеров «Аванс». Она вручается журналом «КиноРепортер» (наследник российской версии знаменитого издания The Hollywood Reporter) наиболее успешным и талантливым артистам. Среди мужчин приза удостоился Александр Кузнецов, сумевший поработать в трех сериалах («Лучше, чем люди», «Ненастье» и «Содержанки») и в семи фильмах («Спитак», «Скиф», «Лето», «Кислота», «Папа, сдохни», «Русское краткое. Выпуск 1», «Место!»). Достижения победительницы среди женщин — Ангелины Стречиной — также значительны: она снялась в фильмах «На районе», «Гости», «Пиковая дама: Зазеркалье», «Волшебники».

Хрустальную статуэтку в форме звезды вручил лично министр культуры Владимир Мединский, отметивший что данная премия дает замечательный старт молодым актерам. Самым удачным примером в истории «Аванса» глава ведомства считает плодотворную работу актера Александра Петрова.

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Культурная хроника
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