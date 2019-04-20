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В ГУМе в Москве проходит выставка современных российских художников

Культура

Акцию организовала компания Bosco di Ciliegi

Москва, 20 апреля 2019, 10:44 — REGNUM  На 1-й линии Главного универсального магазина Москвы, что на Красной площади, открылась выставка ГУМ-Red-Line. Она проходит в рамках фестиваля «Черешневый лес», который ежегодно проводит известная компания Bosco di Ciliegi.

В экспозиции в торговом зале представлены работы 15 современных российских художников. Среди них Владимир Дубосарский, Андрей Бартенев, Павел Пепперштейн, Гоша Острецов, Георгий Тотибадзе, Семен Файбисович, Айдан Салахова, Белла Левикова, Таня Пёникер и другие. Разные по жанру, стилям, композиционным решениям, техникам проекты объединены единой темой — «Одна семья». Организаторы намеренно выбрали такое многолюдное и престижное пространство. По их подсчетам выставку могут посетить до конца мая более трех с половиной миллионов человек.

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Культурная хроника
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