В ГУМе в Москве проходит выставка современных российских художников

Москва, , 10:44 — REGNUM На 1-й линии Главного универсального магазина Москвы, что на Красной площади, открылась выставка ГУМ-Red-Line. Она проходит в рамках фестиваля «Черешневый лес», который ежегодно проводит известная компания Bosco di Ciliegi.

В экспозиции в торговом зале представлены работы 15 современных российских художников. Среди них Владимир Дубосарский, Андрей Бартенев, Павел Пепперштейн, Гоша Острецов, Георгий Тотибадзе, Семен Файбисович, Айдан Салахова, Белла Левикова, Таня Пёникер и другие. Разные по жанру, стилям, композиционным решениям, техникам проекты объединены единой темой — «Одна семья». Организаторы намеренно выбрали такое многолюдное и престижное пространство. По их подсчетам выставку могут посетить до конца мая более трех с половиной миллионов человек.