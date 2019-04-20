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В Ростове-на-Дону открываются молодежные Дельфийские игры России

Культура

В них примут участие 2500 талантов со всей страны

В Ростове-на-Дону открываются молодежные Дельфийские игры России
Иллюстрация: Yanao.ru
Дельфийские игры

Ростов-на-Дону, 20 апреля 2019, 10:12 — REGNUM  20 апреля в Ростове-на-Дону в «ДонЭкспоцентре» состоится открытие XVIII молодежных Дельфийских игр России. В творческом конкурсе дарований России в 2019 году принимают участие 2500 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из 83 регионов страны. Они поборются за 70 наград в 30 номинациях. Наиболее острой борьба ожидается в «Современной хореографии», «Народном танце», «Эстрадное пение», «Изобразительное искусство», а также в «Кулинарии». Надо отметить, что в этом году организаторы добавили новые категории соревнований — «Визуализация и презентация научного исследования» и «Защита персональных данных».

Торжественная церемония и награждение победителей пройдет 23 апреля. Лауреаты получат специальные медали и денежные премии до 500 тысяч рублей.

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Культурная хроника
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