В Санкт-Петербурге приготовили подарок ценителям анимации

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Серия кинопоказов «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов» проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 апреля в киноцентре «Родина».

Любители анимации ежедневно могут увидеть лучшие российские и зарубежные мультфильмы, вышедшие на экраны за последние три года. В программе — четыре сборника мировой короткометражной анимации «Погружение», «Удивительная реальность», «Северо-восточное королевство», «Бруклинский бриз».

Гвоздем программы в воскресенье 21 апреля станет полнометражный финско-британский мультфильм «Долина Мумми-троллей» по любимым детьми и взрослыми во всем мире произведениям финской сказочницы и художницы Туве Янссон. Мультфильм создан с применением новейших трехмерных компьютерных технологий, он полон юмора и любви к жизни. Режиссер фильма — Стив Бокс.

Также зрители увидят полнометражный французский мультфильм Жульена Шена и Жана-Кристофа Роже «Эрнест и Селестина зимой», о приключениях антропоморфных зверей — медведя Эрнеста и мышки-сиротки Селестины, которую он приютил в своем доме. Это продолжение доброй, трогательной и остроумной сказки о дружбе, вышедшей на экраны в 2014 году.