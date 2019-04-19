Лауреатом Платоновской премии 2019 года станет художник Эдуард Кочергин

Воронеж, , 17:02 — REGNUM Театральный художник Эдуард Кочергин стал лауреатом Платоновской премии 2019 года. Решение было принято 19 апреля Советом по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства, заседание которого провел губернатор Александр Гусев. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На рассмотрение совета было представлено пять кандидатур — два художника, два композитора и дирижер. По итогам дискуссии члены совета определили лауреата Платоновской премии в области литературы и искусства в 2019 году: в этом году премия «за многогранность и достоинство» присуждена театральному художнику, писателю, главному художнику БДТ им. Г.А. Товстоногова, народному художнику РСФСР Эдуарду Кочергину. Собственно премия в размере миллиона рублей, диплом лауреата, нагрудный знак Эдуарду Кочергину будет вручена в дни Международного Платоновского фестиваля — он, по традиции, пройдет в июне.

Напомним, Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области. Она присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства. Первым лауреатом Платоновской премии стал прозаик и публицист Борис Екимов. В последующие годы премия присуждалась художественному руководителю академического Малого драматического театра — Театра Европы Льву Додину, пианисту, композитору, дирижеру народному артисту РФ Михаилу Плетнёву, художнику-мультипликатору Александру Петрову, писателю Андрею Битову, кинорежиссеру Александру Сокурову, писателю и сценаристу Алексею Иванову, народной артистке РСФСР Алле Демидовой и театральному режиссеру Анатолию Васильеву.