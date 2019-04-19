The Rolling Stones выпустила сборник «Honk» с хитами от 1971 года

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Группа The Rolling Stones выпустила новый сборник своих лучших хитов под названием «Honk». С 19 апреля он выложен на различных музыкальных сервисах.

https://twitter.com/RollingStones/status/1119041867931377664

В сборник вошли несколько десятков хитов со всех альбомов группы, выпущенных ей с 1971 года. Критик журнала Rolling Stone отмечает, что «Honk» представляет собой наиболее целостный взгляд на последние три десятилетия существования коллектива и дает основания для переоценки его более «профессионального» периода.

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Напомним, свой последний студийный альбом The Rolling Stones выпустила в декабре 2016 года. Пластинка получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный блюзовый альбом».

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