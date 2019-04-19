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Более 30 знаменитостей «снялись» в клипе рэпера Lil Dicky на песню Earth

Культура

Большая часть ролика выполнена в жанре 3D-анимации

Вашингтон, 19 апреля 2019, 15:19 — REGNUM  Рэпер из США Lil Dicky (Дэвид Эндрю Берд) выпустил клип на песню Earth, в записи которой которой приняли участие около 30 знаменитостей. Ролик был опубликован 19 апреля на официальном YouTube-канале исполнителя.

Большая часть клипа выполнена в жанре 3D-анимации, в ролях различных животных представлены такие известные фигуры, как Джастин Бибер, Ариана Гранде, Холзи, Снуп Дог, Кевин Харт, Шон Мендес, Эд Ширан, Сиа, Кэти Пэрри и другие. Также в проекте приняли участие участники коллектива Backstreet Boys и Леонардо Ди Каприо.

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Напомним, Lil Dicky приобрел известность после того, как в апреле 2013 года выпустил клип на песню Ex-Boyfriend. Видео очень быстро стало популярным, за сутки после публикации оно набрало на YouTube более 1 млн промотров.

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