В Новгородском университете откроется центр сотрудничества с Италией

Великий Новгород, , 14:06 — REGNUM Центр сотрудничества с Италией планирует открыть Новгородский государственный университет (НовГУ) им. Ярослава Мудрого в ближайшие дни, сообщает 19 апреля пресс-служба вуза со ссылкой на директора центра Марию Заботину.

По её словам, мероприятие станет масштабным — в нём примут участие более двадцати гостей из Италии: представители Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге и четырех итальянских университетов — Мачераты, Сиены, Рима и Пизы, а также оркестр консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла в Неаполе. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие посол Италии в России Паскуале K. Терраччано. В этот же день, в 19.00 в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского в Кремле состоится концерт оркестра консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла.

Отмечается, что сообщение об открытие центра сделано на очередном заседании Комиссии по международной деятельности НовГУ.

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