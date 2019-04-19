Пятница, 19 Апреля 2019 года
17:33:23 МСК

Новый фильм Клинта Иствуда будет посвящен герою, пострадавшему от СМИ

Культура

Режиссёр может снять картину про Ричарда Джевелла

Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2019, 12:52 — REGNUM  Следующим кинопроектом Клинта Иствуда может стать фильм «Баллада Ричарда Джевелла», про полицейского, предотвратившего теракт на летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Об этом 18 апреля сообщил журнал Vatiety.

Производством займется объединённая компания Disney /Fox. В качестве продюсеров выступят Джона Хилл, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Дэвиссон Киллоран и Кевин Мишер. Сценарий к картине напишет режиссёр и писатель Билли Рэй.

Читайте также: Кукла-маньяк Чаки из «Детских игр» заговорила голосом Люка Скайокера

Напомним, Ричарду Джевеллу удалось обнаружить на стадионе Centennial Olympic Park, где он работал охранником, рюкзак с взрывными устройствами. Он предупредил полицию и помогал эвакуироваться людям. Однако впоследствии некоторые СМИ сделали из него «подозреваемого», что нанесло серьезный ущерб его личной и профессиональной жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Королевы земли» экранизирует «Стоянку» Стивена Кинга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить