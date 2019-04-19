Новый фильм Клинта Иствуда будет посвящен герою, пострадавшему от СМИ

Лос-Анджелес, США, , 12:52 — REGNUM Следующим кинопроектом Клинта Иствуда может стать фильм «Баллада Ричарда Джевелла», про полицейского, предотвратившего теракт на летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Об этом 18 апреля сообщил журнал Vatiety.

Производством займется объединённая компания Disney /Fox. В качестве продюсеров выступят Джона Хилл, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Дэвиссон Киллоран и Кевин Мишер. Сценарий к картине напишет режиссёр и писатель Билли Рэй.

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Напомним, Ричарду Джевеллу удалось обнаружить на стадионе Centennial Olympic Park, где он работал охранником, рюкзак с взрывными устройствами. Он предупредил полицию и помогал эвакуироваться людям. Однако впоследствии некоторые СМИ сделали из него «подозреваемого», что нанесло серьезный ущерб его личной и профессиональной жизни.

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