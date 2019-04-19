В игре Jump Force появится Всемогущий из аниме «Моя геройской академия»

Токио, , 12:57 — REGNUM На YouTube-канале компании Bandai Namco вышел трейлер нового обновления для файтинга Jump Force. Оно добавит в игру Всемогущего — одного из главных героев аниме «Моя геройская академия».

«Всемогущий принесёт справедливость в Jump Force», — сообщается в трейлере.

Персонаж использует множество быстрых атак и свои коронные приёмы из «Моей геройской академии». В частности, удар под названием «Detroit Smash». Всемогущий появится в игре в мае вместе с комплектом Character Pass DLC.

«Моя геройская академия» (Boku no Hero Academia) — манга и одноимённое аниме автора Кохэя Хорикоси. По сюжету произведения большинство людей в мире рождаются с «причудой» — особой сверхспособностью. Не обладает ей только Идзуку Мидория — главный герой манги, мечтающий стать настоящим супергероем. Однако после встречи со Всемогущим Мидория становится обладателем очень редкой «причуды» и поступает в специальную академию, где из простых школьников готовят спасителей мира.

Напомним, что Jump Force — игра в жанре файтинг, выпущенная компанией Bandai Namco. По сюжету проекта самые известные персонажи манги журнала Shonen Jump становятся частью одного мира и объединяются для борьбы со злом. Среди них: Наруто Узумаки, Сон Гоку, Ичиго Куросаки, Монки Д. Луффи и многие другие.

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