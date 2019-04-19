В Петербурге открывается студенческая неделя классической музыки

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM С 19 по 25 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить VI Открытый фестиваль «Студенческая неделя классической музыки». Форум открывается 19 апреля выступлением в Центральном выставочном зале «Манеж» в декорациях выставки «Жизни после жизни» симфонического оркестра «Таврический» и большого сводного хора студентов вузов Петербурга. Они исполнят «Поэму памяти Сергея Есенина» Георгия Свиридова и симфоническую поэму «Остров мертвых» Сергея Рахманинова.

На различных площадках Северной столицы также выступят хор студентов СПбГУ, академический хора имени Крылова СПбГТИ (ТУ), молодежный хор СПГХПА имени Штиглица, хор курсантов Военной академии связи имени маршала М. Буденного, другие коллективы.

Вход на все концерты фестиваля бесплатный при предъявлении студенческого билета.