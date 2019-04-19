Лос-Анджелес, США, , 12:24 — REGNUM

Режиссер, актер и сценарист Алекс Росс Пэрри планирует снять фильм «Стоянка» (Rest Stop) по одноимённому роману Стивена Кинга. Об этом 18 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Пэрри сам написал сценарную адаптацию. Он описывает её как интенсивный триллер, сюжет которого расскажет о том, что случилось с двумя женщинами после роковой остановки на шоссе.

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Напомним, роман «Стоянка» Стивен Кинг опубликовал в 2003 году. Зрители знают Алекса Росса Пэрри как режиссёра независимого кинематографа и участника проектов таких фильмов, как «Послушай, Филип», «Королева земли» и «Кристофер Робин».

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