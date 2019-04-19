Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM

В Казахстане запущен проект по созданию антологии степного фольклора, который планируется выпустить в виде двухтомного сборника. Об этом 19 апреля заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, сообщает издание BNews.

Министр отметил, что проект представляет собой не просто поэтический или песенный сборник, а наследие, на котором должно воспитываться подрастающее поколение.

Абаев добавил, что именно статья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи» повлияла на решение выпустить двухтомный сборник фольклора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что государство не должно желать денег на создание мультфильмов на темы казахского фольклора.

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