В Москве открывается городской фестиваль «Дни авангарда»

Москва, , 12:02 — REGNUM С 19 по 26 апреля в Москве пройдет III городской фестиваль «Дни авангарда». Организаторы в 2019 году решили провести все мероприятия форума, посвятив их широко известной и вечно актуальной теме «Культура и власть».

Бурная политическая и общественная жизнь начала ХХ века, мировая революция, интернационал, новый быт, раскрепощение женщины и ряд других судьбоносных явлений, а также появление целой плеяды значительных мастеров, такихМаяковский, Родченко, Таиров, Мейерхольд, Татлин, Шостакович, Третьякови многих других, привели к созданию уникальной новой культуры. При этом заказчиком многихновых произведений искусства как раз и выступала власть.

В рамках фестиваля подготовлен спецпроект «100 лет плану монументальной пропаганды», приуроченный к столетию представления проектов памятников по ленинскому декрету 1918 года «О памятниках республики». Поклонники жанра могут принять участие в экскурсии по местам установки памятников, увидеть их изображения на мобильных стендах.

Также в программе фестиваля многочисленные спектакли, концерты, выставки, лекции, акции.