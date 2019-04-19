В США выставят в музее скафандр Нила Армстронга

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что экспонат будет размещен в специальной витрине-хранилище и будет показан публике впервые за 13 лет.

Напомним, высадка на Луну человека впервые была осуществлена 21 июля 1969 года. Американские астронавты Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин на борту корабля «Аполлон — 11» достигли поверхности спутника Земли в юго-западной части и совершили высадку на поверхность.

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