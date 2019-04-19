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В Казахстане призвали снимать мультфильмы о казахском фольклоре

Культура

Лучшие произведения казахского фольклора планируется разместить на новом сайте

В Казахстане призвали снимать мультфильмы о казахском фольклоре
Цитата из м/ф «Алдар-Косе». реж. Иван Сон-И-Сон. 1975. СССР
Алдар-Косе — вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок

Астана, 19 апреля 2019, 11:30 — REGNUM  Государство не должно жалеть денег на создание мультфильмов о казахском фольклоре. Об этом 19 апреля заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, сообщает агентство «Казинформ».

"Проблема не в деньгах, конечно можно экономить, но это всё делается для будущего поколения», — подчеркнул министр.

Он добавил, что для будущих поколений необходимо выполнять качественную работу, а режиссеры и продюсеры должны прислушиваться и уметь создавать такие продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что лучшие произведения казахского фольклора планируется разместить на новом сайте «Алтын қор» («Золотой фонд»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют запустить сайт с произведениями казахского фольклора

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Политическая жизнь Казахстана
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