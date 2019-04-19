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Михаил Боярский начнет сниматься в «Гардемаринах 4» в конце апреля

Культура

Съемки будут проходить в Крыму

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 11:03 — REGNUM  Михаил Боярский 25 апреля 2019 года отправится в Крым, чтобы принять участие в съемках фильма «Гардемарины 4». Об этом 18 апреля сообщил портал «Петербургский дневник».

Актер рассказал журналистам, что съемочный процесс будет проходить в Крыму до середины мая 2019 года, впоследствии он продолжится в павильонах. Стоит отметить, что одной из главных интриг предстоящей картины является вопрос о том, каким образом героя Боярского режиссер Светлана Дружинина поместит в сюжет.

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Напомним, дипломат шевалье де Брильи (Михаил Боярский) погиб в конце фильма «Виват, гардемарины!», во время схватки с Александром Беловым (Сергей Жигунов) на водяной мельнице. В июле 2018 года Светлана Дружинина написала на своей странице в Instagram, что у де Брильи «есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас».

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