Михаил Боярский начнет сниматься в «Гардемаринах 4» в конце апреля

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Михаил Боярский 25 апреля 2019 года отправится в Крым, чтобы принять участие в съемках фильма «Гардемарины 4». Об этом 18 апреля сообщил портал «Петербургский дневник».

Актер рассказал журналистам, что съемочный процесс будет проходить в Крыму до середины мая 2019 года, впоследствии он продолжится в павильонах. Стоит отметить, что одной из главных интриг предстоящей картины является вопрос о том, каким образом героя Боярского режиссер Светлана Дружинина поместит в сюжет.

Читайте также: Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ

Напомним, дипломат шевалье де Брильи (Михаил Боярский) погиб в конце фильма «Виват, гардемарины!», во время схватки с Александром Беловым (Сергей Жигунов) на водяной мельнице. В июле 2018 года Светлана Дружинина написала на своей странице в Instagram, что у де Брильи «есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас».

Читайте ранее в этом сюжете: Шевалье де Брильи оживёт в фильме «Гардемарины IV»