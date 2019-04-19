Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ

Москва, , 07:43 — REGNUM Никита Михалков объяснил, почему фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля. Об этом 18 апреля сообщил «Интерфакс».

Режиссёр сообщил, что дирекция фестиваля получила соответствующие просьбы от ветеранов, но заявил, что причина снятия картины не в этом, а в том, что она является «средним, сотканным из клише произведением». Михалков добавил, что в итоге организаторы конкурса решили заменить её на не менее спорный фильм режиссёров Вернера Херцога и Анре Сингера про Михаила Горбачёва.

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Напомним, о том, что «Братство» войдет в программу закрытия 41-го Международного Московского кинофестиваля, ранее сообщил программный директор кинофорума Кирилл Разлогов. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм Лунгина выйдет в прокат после Дня Победы, 10 мая 2019 года.

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