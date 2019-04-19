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В Москве стартовали Дни исторического и культурного наследия

Культура

Они пройдут с 18 апреля по 31 мая

Москва, 19 апреля 2019, 07:34 — REGNUM  В Москве с 18 апреля начинаются Дни исторического и культурного наследия, сообщается на портале мэра столицы.

С 18 апреля по 31 мая любой желающий может посетить памятники архитектуры, усадьбы, знаменитые дома и дворцы, принять участие в лекциях, квестах, мастер-классах.

21 апреля вход в некоторые музеи Москвы будет бесплатным, также запланировано множество бесплатных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году завершится реставрация около 200 значимых исторических объектов.

Ранее на эту тему: В Москве отреставрировано около 1250 памятников архитектуры

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Судьба архитектурного наследия
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