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В Якутии минус пятьдесят, или – тысячи километров на велосипедах

Культура

О книге Егора Ковальчука «Дорогами памяти» (2019)

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В Якутии минус пятьдесят, или – тысячи километров на велосипедах
Иллюстрация: Личный архив Егора Ковальчука
Егор Ковальчук

Михаил Пустовой, 18 апреля 2019, 22:13 — REGNUM  

Здесь уже не Севера, а настоящая и беспощадная якутская Арктика. Верхняя одежда становится ледяными скафандрами, зубы сводит от боли, а морозы превращают сон в прерывистую дремоту. Но двое русских и один поляк день за днем, месяц за месяцем упорно крутят педали велосипедов, продвигаясь к низовьям Колымы. И чем ближе они к финалу своей миссии и приходу весны, тем реже встречаются им люди в краю белого безмолвия, где сталинистами были загублены тысячи человеческих жизней. «Дорогами памяти» — первая книга томского путешественника Егора Ковальчука. И, наверное, не последняя.

«Холод не прощает ошибок и с каждым днем преподает нам новый урок», — записал в своем дневнике после первых ста километров пути 25-летний Ковальчук.

Покинувшей Нерюнгри экспедиции «Дорогами памяти» предстоит проехать 3478 километров по трактам и автозимникам Якутии. Что цель достигнута, они поймут, добравшись до дальнего, доступного по земле только зимой, поселения Черский. На бесконечных подъемах они потащат велосипеды на себе, ураганы занесут снежными надувами зимник, а их кожа покроется глубокими трещинами из-за сухих морозов Якутии. Ковальчук, его земляк Иоанн Чечнев и поляк Кшиштоф Суховерский достаточно опытные спортсмены, но то, за что они взялись в феврале 2014 года, настолько сложно, что им не раз предлагают сойти с маршрута.

Трасса «Колыма». Тысячи километров грунтовой дороги с редкими вкраплениями асфальта. Здесь бескрайнюю равнину возле Лены сменяют перевалы и отроги Верхоянского хребта, а торжество солнечного дня — пугающие сумерки.

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Егор Ковальчук. «Дорогами памяти»
Егор Ковальчук. «Дорогами памяти»

«В этом путешествии я познал уникальное счастье — ехать самостоятельно, преодолевая километр за километром среди белоснежных гор, — пишет автор. Якутия — это не только незабываемое величие Крайнего Севера, но и люди, открывающие свои дома для перемерзших незнакомцев, и водители, отпаивающие горячим чаем путешественников».

После гостеприимной Усть-Неры велосипедисты сворачивают на тяжелейший автозимник «Арктика». Их встречает дорожный знак «Х***я дорога».

Из книги: «Скорость приближается к скорости пешехода, несущего по песку тяжелый груз. Мы буквально проползали не то, что километры, а какие-то несчастные десятки метров. Каждый сантиметр ног представляет собой сгусток пульсирующей боли».

Два с половиной месяца прорывались вперед три человека. Они двигались по усеянным человеческими костями тайге и горам — «Колымскому кладбищу». По тем местам, куда были брошены «умирать в рассрочку» вырванные из своих семей и уже забытые жертвы Гулага. И поэтому их экспедиция — «Дорогами памяти».

«Зло не любит правду. Прошло много лет, прежде чем этих людей реабилитировали, но позже их назвали выдумщиками. Мне больно от этого», — констатирует отсутствие исторической памяти в своей стране томский герой Егор Ковальчук.

Читайте ранее в этом сюжете: Мормоны – пророки, убийства и инцесты неприкасаемого рая

regnum author Михаил Пустовой
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