В Нижнем Новгороде отреставрируют четыре башни Кремля

Нижний Новгород, , 21:44 — REGNUM В Нижнем Новгороде планируется отреставрировать четыре башни Кремля. По словам и.о. руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игоря Петрова, подготовка к работам начнется предстоящим летом.

В частности, в июле будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. В рамках реставрации будет отремонтирована кровля и восстановлена кирпичная кладка, сообщает «НИА — Нижний Новгород». Также летом власти намерены объявить конкурс на разработку проектной документации по ремонту фасадов кремлевских башен. Выполнение соответствующих работ запланировано в 2020 году.

Петров добавил, что еще одним объектом, который ждет реставрации, станет заброшенный с 80-х годов флигель во дворе Усадьбы Рукавишниковых. В здании намечено организовать новую экспозицию музея-заповедника. Разработка проектной документации должна завершиться в 2019 году. Кроме того, будет проведена подготовка проекта реставрации музея Добролюбова, запланированной на 2020 год.

ИА REGNUM напоминает, строительство каменного Нижегородского Кремля велось на протяжении ХVI в., но из-за того, что в последующие годы он потерял своё значение, как приграничный форпост, Кремль начал приходить в аварийное состояние. Масштабные работы по восстановлению памятника проводились в 1940—1970 годы, а в августе 1960 года объект признали памятником истории и культуры федерального значения. Нижегородский Кремль представляет собой объект оборонного зодчества из 13 башен, которые связаны между собой стенами.

Годом ранее объявлялся конкурс по выбору подрядчиков для проведения частичной реставрации Кремля. Место выполнения работ — Нижегородский Кремль, башни Коромыслова, Никольская, Кладовая, Дмитровская, Пороховая, Георгиевская. В конкурсной документации уточнялось, что подрядчик должен произвести смену кровельного покрытия из кровельного железа на зубцах Дмитровской башни, пайку швов покрытия башен, окраску кровель башен с предварительной расчисткой от старых закрасок и проолифкой.

В мае прошлого года из-за ураганного ветра Нижегородский Кремль пострадал. Была повреждена кровля Северной башни, а также покрытие кремлевской стены между Ивановской и Северной башнями.

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