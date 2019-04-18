В Пекине принята программа сохранения Великой Китайской стены

Пекин, , 21:07 — REGNUM В Пекине принята специальная программа по охране такого важнейшего памятника исторического и культурного наследия, как Великая Китайская стена. Документом определены параметры Культурного пояса этого объекта, сообщает 18 апреля Синьхуа со ссылкой на Пекинское управление по охране культурных памятников.

Программа, рассчитанная до 2035 года, впервые определяет территорию Культурного пояса Стены, охватывающую шесть северных районов Пекина, в которых запрещена строительная деятельность. В целом фрагменты Великой Китайской стены в Пекине имеют общую протяженность свыше 520 км. Большинство из них сооружены во времена правления императорской династии Мин (конец XIV — начало XV вв.), хорошо сохранились и имеют огромное культурно-историческое значение.