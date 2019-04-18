Видео: Хоббс и Шоу из «Форсажа» сражаются с «чёрным суперменом»

Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Вышел второй русскоязычный трейлер предстоящего фильма «Хоббс и Шоу», который является спин-оффом «Форсажа». Он был опубликован 18 апреля на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Главные роли в картине исполнили актеры Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем. В новом фильме их персонажам придется забыть о взаимной неприязни и выступить против общего врага — мутанта Брикстона (Идрис Эльба).

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Напомним, на большие экраны российских кинотеатров «Хоббс и Шоу» выйдет 1 августа 2019 года, снял фильм режиссёр Дэвид Литч («Дедпул», «Взрывная блондинка», «V — значит вендетта»). В проекте также приняли участие Ванесса Кирби и Хелен Миррен.

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