Владикавказ, , 15:58 — REGNUM

Древние аланские христианские храмы, находящиеся на территории Северной Осетии, находятся в аварийном состоянии и требуют реставрации. Уже в 2019 году будут разработаны проекты реставрационных работ.

На эти цели будут направлены из регионального бюджета 15 млн рублей, сообщила 17 апреля первый заместитель министра финансов республики Оксана Карова в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям. По ее словам, первоначальная сумма, предназначенная в бюджете на 2019 год для ремонта объектов культуры, проектирование реставрационных работ объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании будет увеличена на 6 млн рублей.

Изменения в бюджете будут произведены в связи с отражением дополнительных безвозмездных субвенций из федерального центра в размере 460 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента региона.

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Напомним, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 1100-летия крещения Алании. Первые аланы приняли христианство еще во II веке, а 1100 лет назад произошло массовое крещение Алании — древнего государства, располагавшегося на месте нынешних Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и части Краснодарского края.

Памятную дату будут отмечать в 2022 году. Оргкомитет по подготовке к юбилею возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В план мероприятий 1100-летия крещения Алании вошло в том числе открытие храма Александра Невского.

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