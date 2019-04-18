«Она убьёт нас всех!»: в сеть выложили новые кадры «Тёмного феникса»

Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Опубликован финальный русскоязычный трейлер фильма «Люди Икс: Тёмный феникс», главную роль в котором исполнила актриса Софи Тёрнер. Ролик был выложен на YouTube17 апреля на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Поклонники киновселенной «Люди Икс» в новом ролике могут видеть, как происходит превращение Джин Грей в Тёмного Феникса. Внутренне изменившаяся девушка смогла напугать даже Профессора Икс (Джеймс Макэвой), который в одном из эпизодов кричит о том, что она собирается убить всех мутантов.

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Напомним, премьера «Люди Икс: Тёмный феникс» в России запланирована на 6 июня 2019 года. Снял картину режиссёр Саймон Кинберг, её бюджет составил $190 млн.

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