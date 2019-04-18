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Озвучен список участников программы 72-го Каннского кинофестиваля

Культура

В 2019 году в конкурсе будут участвовать 19 картин

Канны, Франция, 18 апреля 2019, 15:30 — REGNUM  Дирекция 72-го Каннского кинофестиваля сообщила, какие фильмы вошли в его конкурсную программу. Список был опубликован 18 апреля на официальном сайте кинофорума.

В 2019 году в конкурсе будут участвовать 19 картин, в их числе: «Боль и слава» (Педро Альмодовар), «Маттиас и Максим» (Ксавье Долан), «Паразит» (Пон Джун-хо), и «Раденгуд» («Скрытая жизнь», Терренс Малик).

Во внеконкурсной программе будут показаны «Лучшие годы жизни» Клода Лелюша, «Рокетмен» Декстера Флетчера, «Слишком стар, чтобы умирать молодым» Николаса Виндинга Рёфна, «Диего Марадона» Азифа Кападиа и «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2019 году французский актер Ален Делон будет удостоен почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В качестве президента конкурса выступит режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Читайте ранее в этом сюжете: Ален Делон получит почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

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