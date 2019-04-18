Госдума перенесла выступление Мединского на полгода

Москва, , 13:35 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский попросил Госдуму перенести «правительственный час» в нижней палате парламента с весенней сессии на осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Иванов («Единая Россия»).

«Тема, заявленная… это «Реализация нацпроекта «Культура» в РФ в 2019 году». Вы знаете, что сейчас Минкультуры провело большую работу, заключены соглашения в с субъектами РФ, он попросил, чтобы с этим вопросом выступил в ходе осенней сессии 2019 года», — сообщил Иванов.

«Правительственный час» с участием Мединского должен был состояться 15 мая.