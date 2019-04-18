В Великобритании умерла 16-летняя звезда фильма «Облачный атлас»

Лондон, , 12:47 — REGNUM В Великобритании умерла 16-летняя Майя-Лесия Нэйлор, известная зрителям по фильмам «Красный код» и «Облачный атлас». Об этом 17 апреля сообщила страница агентства A&J Management.

О причинах смерти актрисы не сообщается, компания написала в публикации, что она скоропостижно скончалась ещё 7 апреля 2019 года. Агентство отметило, что Нэйлор была невероятно талантливой молодой актрисой, на которую возлагались большие надежды.

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Напомним, Майя-Лесия Нэйлор дебютировала на телевидении в 2004 году, в двухлетнем возрасте она снялась в ситкоме «Ещё по одной» («Просто фантастика!»). Известность к ней пришла после комедийного сериала Millie Inbetween.

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