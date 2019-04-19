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«Касабланка» Майкла Кёртиса возвращается на большой экран

Культура

Показ картины пройдёт в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург) 22 мая

«Касабланка» Майкла Кёртиса возвращается на большой экран
Иллюстрация: Пресс-служба проекта «Артпоказ»
«Касабланка»

Москва, 19 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга покажут картина режиссёра Майкла Кёртиса «Касабланка». Ретроспективу фильма 22 мая организовывает проект «Артпоказ».

Сюжет картины рассказывает об американце по имени Рик Блэйн (Хамфри Богарт). Он покинул родину и открыл элитный игорный клуб в Касабланке. Однажды в этот оплот беженцев, воров и нацистов заявляется любовь всей его жизни — прекрасная Ильза (Ингрид Бергман). Но вместе с ней также приезжает её супруг Виктор Лазло — один из атнифашистских сопротивленцев, по следу которого идут враги. Рик попадает в непростую ситуацию, так как Ильза просит его помочь организовать их с мужем побег из Касабланки, но вместе с тем в нём вновь с невероятной силой вспыхивают чувства, противостоять которым он не в силах.

В основу сценария «Касабланки» легла пьеса, которая до этого ни разу не ставилась в театре. Изначально планировалось взять на главные роли не самых известных актёров, но в итоге в проект попали главные звёзды того времени: Хамфри Богарт и Ингрид Бергман. Фильм считается классикой кинематографа, благодаря прописанным диалогам, хитросплетённому сюжету и актуальной тематике. Одним из них стало удачное время премьеры — фильм показали в 1943 году. Незадолго до этого союзные войска оккупировали Касабланку, а чуть позже там состоялась встреча Черчилля и Рузвельта.

Фильм был тепло принят зрителями и профессиональными критиками. «Касабланка» получила три премии «Оскар», в том числе за «Лучший фильм года». Показ картины пройдёт в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург) в 21:00 на английском языке с русскими субтитрами.

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