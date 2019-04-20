Секрет жизни. 6 книг, которые помогут поговорить с ребенком о неизбежном

Елена Соковенина, , 10:28 — REGNUM

Конечность существования очевидна для взрослого. Но этот же взрослый оказывается в тупике, когда с этой неизбежностью сталкивается ребенок. Как быть? Что сказать, о чем промолчать и как вообще объяснить такие вещи? Считать ли нормальными все эти игры и шутки у малышей и подростков? Малыши кажутся здесь легкомысленными, подростки — циничными, и иной раз кажется, что помощь нужна не столько детям, сколько взрослым. И здесь поддержат книги. Есть даже специальные книги, для малышей. Они помогают объяснить очевидное мягко, бережно — и не без юмора. А вот в книгах для ребят постарше большие философские вопросы не на поверхности. Все на свете ведь имеет две стороны. Смерть неразрывно связана с жизнью. И даже так: без ощущения своей конечности не бывает счастья.

Это называется полнотой жизни.

Ульф Нильсон, Эва Эриксон. Самые добрые в мире

Самое сложное — отвечать на вопрос ребенка, вдруг осознавшего конечность жизни. Обычно это происходит около 4−5 лет. Тут взрослые оказываются в непростом положении: ведь нужно ответить на вопрос: «мама, а я тоже умру?»

Обладатели премий Астрид Линдгрен и Августа Стриндберга придумали историю о похоронном бюро для безвременно почивших зверюшек. Ритуальную контору «В добрый путь» организовали одним скучным летним днем дети — и отправились собирать всех погибших птичек, мышек, жуков, и даже кильку из банки. Она ведь тоже ушла в мир иной. Казалось бы, черный юмор. Но он же наполнен светлой грустью, он милый и наивный — совсем, как живой дошкольник. Дело здесь не в цинизме, не в том, что «они пока не понимают». Дело как раз в том, что детские игры — важное и серьезное дело. Так маленький человек учится понимать и принимать реальный мир.

Ну, вспомните, вы ведь тоже в детстве так играли! А если не играли, мучили взрослых вопросами. На которые те не знали, как отвечать. Круг замкнулся, теперь взрослые — это мы, нам нужно что-то отвечать детям, и никто из нас не хочет, чтобы ребенок плакал. Эта смешная и грустная книжка — способ мягко и тактично ответить на непростые детские вопросы.

5+

«Самокат»

Мария Бершадская. Большая маленькая девочка. История седьмая. Грустный радостный праздник

В седьмой истории (их можно читать в любом порядке, вместе или по отдельности) Мария Бершадская рассказывает о долгожданном для Большой маленькой девочки (ее зовут Женя) новогоднем празднике. Праздник состоялся вопреки тому, что любимый дедушка Жениного друга Мишки скоро должен отправиться в свое последнее путешествие. Мишка в отчаянии перед ощущением неизбежности. Женя переживает, что не может ему помочь. Но слишком тяжелые для детей переживания буквально переворачивает гениальная идея.

Что-то в этом празднике для дедушки есть от «Самых добрых в мире» — ритуалы ведь и призваны смягчить уход, помочь его принять. Но эта книга для детей постарше, когда ребенок не просто осознает конечность жизни, но и сталкивается с ней по-взрослому. Смерть нельзя отменить. Но можно любить жизнь. До последней минуты.

6+

«КомпасГид»

Марианна Дюбюк. Дорога в гору

Барсучиха бабушка Белла живёт в своей уютной норе давным-давно. Здесь всё устроено так, чтобы уходить никуда не хотелось. Пахнет мёдом, корицей и ароматным чаем из любимой чашки. Ждёт любимый плед в кресле. Там и сям сокровища: морская галька, гнездо ласточки, чудесные черепки — бабушка Белла знает, что в жизни самое ценное. И всё-таки каждое воскресенье, в погожий день, она уходит. Путь далёк и непрост: нужно добраться до горы по имени Сахарная Голова и подняться на самую вершину! Да-да, бабушка Белла каждое воскресенье поднимается на вершину. И на этот раз ее ждет сюрприз. Котенок Тим еще никогда не поднимался ни на какие вершины. А ведь как без этого?

Красивая сказка-притча о преемственности поколений, о вечных ценностях, о том, что те, кто уходит, живут в нас.

6+

«Самокат»

Наталья Савушкина. Царское дело

Надо сказать, что здесь уход дедушки происходит неожиданно — как в жизни. Лето героини-второклассницы здесь не то чтобы безоблачное, но вполне счастливое. (Безоблачное детство счастливым не бывает, что же тогда сделает его интересным?) И тут открывается факт, который, вероятно, некоторые родители сочтут травмирующим. Сам факт присутствия любимого дедушки, с которым было так весело и безопасно, к концу повествования неожиданно придает книге оттенок тревоги. Тут можно — и нужно! — сказать следующее. Взросление всегда — процесс травмирующий, без этого не может быть ни характера, ни собственно личности. Человек, не знающий страха потери — «Дедушка, а ты умрёшь?» — никогда не научится сопереживать.

В конце концов, любовь, счастье — всё это вырастает именно из ощущения конечности жизни. И именно отсюда появляется желание бережно относиться к тем, кого любишь.

Наташа переживет потерю так, как переживает ее ребенок. Лето Наташи не перестанет быть счастливым. Она просто стала взрослее, научившись ощущать полноту жизни. У этой девочки любящая семья, а что же еще сделает человека сильным. Здесь и кроется ответ на предсказуемый вопрос родителей. Что же, кроме любви всей семьи, поможет маленькому человеку пережить большую потерю?

6+

«КомпасГид»

Али Бенджамин. Доклад о медузах

Сузи двенадцать, она в том возрасте, когда рушится девчоночья дружба. Лучшая подруга превращается в совершенно другого человека, Сузи надеется все исправить, но надежда гибнет вместе с подругой, и девочка долго не может ни осознать это, ни принять. В двенадцать лет не верится, что иногда такие вещи просто происходят. Не найдя понимания в своих подозрениях, Сузи посвящает расследованию школьный доклад. Она ищет причину и, как ей кажется, находит: такая отличная пловчиха могла погибнуть только от ожога ядовитой медузы. Медузы ведь жалят бездумно, одним касанием, просто потому, что плыли мимо. Так Сузи напишет свой первую научную работу. И так откроет для себя главную тайну жизни: медузы — те самые существа, что не чувствуют ни боли, ни радости, ни гнева, ни потерь, ни обид. Может быть, это и есть секрет бессмертия.

12+

«Самокат»

Ульф Старк. Чудаки и зануды

Ироничная подростковая повесть рассказывается голосом Симоны — девочки-подростка, которой хотелось бы нормальной жизни, но где ее взять. И впрямь негде: мама играет на трубе, забывает о дне рождения дочери и обо всем, о чем должна бы заботиться нормальная мама, завела себе дурацкого бойфренда, да еще и собаку на старой квартире забыла. А в новой школе Симону вообще приняли за мальчика. Словом, нелепость за нелепостью, недопонимание за недоразумением — и разрубить этот узел возможно только… еще одной нелепостью. Достойной всех остальных.

И вот тут, когда до конца остается уже не так много, оказывается, что главный герой — не Симона. Точнее, главные все, но все же дед — великий безумный дед, альфа и омега всего этого праздника жизни. Своего последнего праздника. Который все исправит и все починит, потому что главное — это любовь.

Разговор, пожалуй, не столько о смерти, сколько о ней, о любви. Впрочем, эти понятия неотделимы друг от друга.

10+

«Самокат»

Читайте ранее в этом сюжете: Отцы и дети. 7 книг, которые стоит прочесть вместе с подростками