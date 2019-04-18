В Алма-Ате представили антологию современной казахской литературы

Астана, , 11:08 — REGNUM Антология современной казахской прозы и поэзии, которая переведена на шесть языков ООН, представлена в Алма-Ате, сообщает 18 апреля агентство «Казинформ».

Отмечается, что литературный проект реализован в рамках государственной программы «Рухани жангыру». Заведующая отделом внутренней политики администрации президента республики Аида Балаева подчеркнула, что проект ориентирован на долгосрочную работу.

«Наша задача через лучшие произведения современной художественной литературы познакомить зарубежного читателя с Казахстаном, сформировать образ страны «от первого лица», — добавила Балаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года посольство Казахстана в Литве издало сборник казахских сказок на литовском языке. Первые книги в качестве подарков получили маленькие пациенты городской больницы Вильнюса.

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