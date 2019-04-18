13 фильмов поборются за приз Московского Международного кинофестиваля

Москва, , 10:56 — REGNUM С 18 по 25 апреля в российской столице будет проходить Московский Международный кинофестиваль. В основной конкурс 41-ого кинематографического смотра экспертная комиссия отобрала 13 работ современных режиссеров. Российскую часть представляют три ленты — «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Воскресенье» Светланы Проскуриной. Среди зарубежных претендентов на главный приз — статуэтку «Золотой Святой Георгий» — кинокритики выделяют такие работы как «Тренинг личностного роста» (Казахстан), «Отец ночь» (Латвия, Германия) «Медовый месяц в Згеже» (Франция), «Жизнь морских обитателей» (Китай).

Откроет фестиваль 18 апреля в театре «Россия» уже нашумевшая картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа». Она повествует о необыкновенной жизни Эжена Франсуа Видока — сначала известного преступника, потом не менее знаменитого полицейского и частного детектива. В ролях — Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко и другие.

В жюри основного конкурса фестиваля вошли южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (председателья), турецкий режиссер и продюсер Семих Капланоглу, сценарист и режиссер Валия Сантелла из Италии, актрисы Мария Ярвенхельми из Финляндии и Ирина Апексимова.

По традиции в дни форума пройдут специальные показы, состоятся премьеры. Одной из самых заметных обещает стать демонстрация международного проекта оскароносного британского актера, кинорежиссера и продюсер Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон». В рамках фестиваля пройдет и долгожданные любителями фэнтази программа «Эра Мстителей», включающая все части эпопеи.

Для закрытия международного кинематографического форума организаторы выбрали фильм культового режиссера Вернера Херцога и сценариста Андре Сингера «Встреча с Горбачевым».

Впервые в Москве кинофестиваль прошел в 1935 году. Фильмы прислали 19 стран, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Возобновлен форум был только в 1959 по инициативе министра культуры Екатерины Фурцевой. В 1972 году фестивалю была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер Никита Михалков.