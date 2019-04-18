За фасадом процветания Москвы: обрушение памятника в «Кузьминки-Люблино»

Москва, , 10:43 — REGNUM В Новый год, в Парке культуры имени Горького, в самый разгар торжества рухнул пешеходный мост. Через месяц, 28 января, в другом московском парке, расположенном на территории бывшей усадьбы князей Голицыных Кузьминки, рухнул подвесной деревянный потолок. Причем, он рухнул на федеральном объекте культурного наследия — в знаменитом конном дворе, выстроенном в 1820-х годах по проекту архитектора Д. И. Жилярди, хрестоматийном памятнике архитектуры. В отличие от истории в парке Горького, которую невозможно было скрыть (мост рухнул во время прямой теле-трансляции, под звуки Государственного Гимна России, вместе со стоявшими на нем посетителями парка), в Кузьминках решили шум не поднимать и просто закрыть проблемное помещение, не уведомляя ни московский Департамент культуры, ни органы охраны памятников.

Как известно, в прошлом году на территории упомянутой выше усадьбы был образован Государственный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», объединивший сразу три культурные институции: парк культуры, усадьбу Деда-Мороза и филиал Музея Москвы — Музей русской усадебной культуры. Это образование по распоряжению Департамента имущества Правительства Москвы получило во владение основные усадебные постройки. Однако некоторые исторические объекты пока остались у Музея Москвы: в частности, Манеж конного двора, обычно использовавшийся как выставочный зал, в котором и произошло обрушение. Не передали его потому, что в результате реставрации 2004 года, проведенной Префектурой ЮВАО, Манеж из двухэтажной постройки в ходе работ превратился в большой, двухсветный зал, но данное изменение не нашло своего отражения в документах БТИ. Таким образом, оказалось, что это здание фактически нельзя эксплуатировать, и некоторое время Манеж был закрыт, не использовался и достаточно быстро стал ветшать, теряя отваливавшиеся элементы лепного декора и т. п. Но под Новый 2019-й год в Манеже вдруг начали проводить праздничные новогодние шоу, сменившиеся мастер-классами, на которых дети раскрашивали керамику. Почему директор Музея Москвы Алина Сапрыкина приняла такое решение — неизвестно, но его результатом стал обвалившийся в памятнике культурного наследия потолок — случай беспрецедентный!

За обвалившийся мост директор парка Горького Марина Люльчук была оперативно уволена со своего поста. Пока же, несмотря на обвалившийся потолок Манежа в Кузьминках, Алина Сапрыкина спокойно продолжает руководить. Когда она была назначена на должность директора известного музея бывшим министром культуры Москвы Сергеем Капковым, то обещала сделать Музей Москвы «лучшим городским музеем мира».