«Рождение авангарда»: «Библионочь-2019» в РГБМ в Москве

Москва, , 10:43 — REGNUM В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» Российская государственная библиотека для молодёжи проведёт мероприятие под названием «Безумная ночь, или Рождение авангарда». Оно пройдёт 20 апреля в здании РГБМ в Москве и позволит всем желающим стать частью творческой театральной атмосферы 1910-—1920-х годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мероприятия.

«Безумная ночь, или Рождение авангарда» начнётся в 18:00 в холле РГБМ. Посетителей будут встречать знаменитые деятели авангардного искусства: Всеволод Мейерхольд, Даниил Хармс, Сергей Дягилев, Анна Павлова, Александр Вертинский, Андрей Белый, Айседора Дункан, Николай Заболоцкий и их современники.

Гости мероприятия смогут пройти тренинг по актёрскому мастерству, принять участие в конкурсе импровизационной актёрской читки, попасть на спиритический сеанс в компании представителей Серебряного века, присоединиться к созданию ярких «обойных» футуристических книг и эскизов настоящих театральных костюмов, а также принять участие в мастер-классах по лепке из полиморфуса и по созданию Камишибай-театра.

Более современная программа ожидает посетителей зала МедиаLAB: погружение в виртуальную реальность, мастер-класс «Игры со светом» и лекция о создании сценических спецэффектов. Также все желающие смогут сделать фотографии на тематических фотозонах в антураже «фотоателье» и «гримёрки». На протяжении всей «библионочи» посетители РГБМ смогут принимать участие в тематических викторинах и конкурсах.

Напомним, что 13 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялась IV Конференция исследователей рисованных историй «Изотекст». Главная цель мероприятия — повышение научной инициативы отечественных исследователей, занимающихся изучением комиксов. А также налаживание диалога о комиксах в академической среде. На «Изотексте» выступили исследователи, студенты, аспиранты и состоявшиеся учёные, изучающие потенциал комиксов в различных областях науки.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умер писатель-фантаст Джин Вулф, автор серии «Книги нового солнца»

Читайте развитие сюжета: К «Библионочи-2019» в Москве впервые присоединится «Манеж»