Москва, , 09:58 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках ежегодного отчета правительства в Государственной думе особо остановился на важности реализации национального проекта «Культура». Он подчеркнул, что главное направление работы по этому документу — создание и повышение доступности сферы культуры для людей в разных регионах страны. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди многочисленных масштабных направлений председатель правительства выделил создание Всероссийского виртуального концертного зала, цифрового гид по экспозициям российских музеев Artefact, в котором уже участвует 350 музеев, театральную программу «Большие гастроли» и программу по развитию сельских домов культуры.

К достижениям премьер отнес увеличение посещений музеев, количество граждан, побывавших в музеях, галереях и выставочных залах возросло до 150 миллионов в 2018 году (на 30 миллионов больше, чем в 2016-ом), а также рост популярности в стране театра — спектакли посмотрели почти 40 миллионов человек.