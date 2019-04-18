Москва, 18 апреля 2019, 09:40 — REGNUM 17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой. Поздравить королеву эстрады пришел весь цвет популярной отечественной музыки и многочисленные поклонники. Первый ряд занимали родные и близкие Аллы Борисовны. По старой традиции свое выступление певица сопровождала репликами и комментариями. Большинство из них сводилось к пожеланию публики и самой дивы к долголетию и новой мотивации к жизни. Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя. В конце вечера, Алла Пугачева пообещала публике обязательно провести грандиозный концерт через 10 лет.
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Но большую часть вечера певица исполняла композиции последних лет
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
- 17 Апреля 2019 В Калининграде открылась выставка «Рембрандт. Шедевры графики»
-
- 18 Апреля 2019 Музыка, кулинария, искусство: ярмарка Italian week в Москве
-
- 18 Апреля 2019 Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме о важности нацпроекта «Культура»
-
- 18 Апреля 2019 13 фильмов поборются за приз Московского Международного кинофестиваля