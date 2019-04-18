Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя

Москва, , 09:40 — REGNUM 17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой. Поздравить королеву эстрады пришел весь цвет популярной отечественной музыки и многочисленные поклонники. Первый ряд занимали родные и близкие Аллы Борисовны. По старой традиции свое выступление певица сопровождала репликами и комментариями. Большинство из них сводилось к пожеланию публики и самой дивы к долголетию и новой мотивации к жизни. Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя. В конце вечера, Алла Пугачева пообещала публике обязательно провести грандиозный концерт через 10 лет.