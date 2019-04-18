В Душанбе пройдет международный этно-джазовый фестиваль

Душанбе, , 09:39 — REGNUM Шестой международный этно-джазовый фестиваль пройдет в Душанбе с 26 по 28 апреля 2019 года, сообщает 18 апреля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на культурный центр «Бактрия».

Мероприятие организуется при поддержке швейцарского офиса по сотрудничеству и Таджикистанской национальной консерваторией имени Талабшо Сатторова.

В рамках фестиваля будут представлены музыкальные направления стран Туркестана и Европы. В мероприятии примут участие известные джазовые исполнители Швейцарии, Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Ярославле открылся международный фестиваль «Джаз над волгой». В рамках фестиваля прошли концерты в Ярославской филармонии и Ярославском городском джазовом центре.

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