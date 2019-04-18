На фестивале «Будущее театральной России» покажут «Чайку» как фарс

Ярославль, , 09:35 — REGNUM XI Молодёжный фестиваль «Будущее театральной России» пройдет в Ярославле с 22 по 29 апреля. Свои дипломные работы представят студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белграда и других городов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор фестиваля Татьяна Цветкова.

Всего на фестивале будет показано 12 студенческих спектаклей. Площадками для показов станут большая и камерная сцены Волковского театра и учебный театр Ярославского театрального института. Зрители смогут оценить самые разные театральные школы — на БТР приедут выпускники ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, ВГИКа, Новосибирского театрального института, Российского института сценических искусств из Санкт-Петербурга, Хабаровского государственного института культуры, Екатеринбургского театрального института.

«Единственный иностранный участник фестиваля — Сербская театральная академия из Белграда. На сцене учебного театра ЯГТИ ее студенты покажут «Чайку» Антона Чехова, которая в постановке Милана Нешковича доведена до фарса», — сообщает исполнительный директор фестиваля БТР Татьяна Цветкова.

Среди других фестивальных постановок: «Война и мир. Сочинение в трёх частях» (жанр спектакля заявлен как «упражнение»), трагедия Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», созданный на стыке драмы и музыкального театра «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, кукольный спектакль в жанре фэнтези «Волшебное оружие Кэндзо», оперетта Ж. Оффенбаха «Жанна плачет, Жан смеётся» и другие.

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи и мастер-классы.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Объединение Волковского и Александринского театров приостановлено