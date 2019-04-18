Стали известны победители премии «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков

Москва, , 09:38 — REGNUM В России 16 апреля 2019 года состоялось вручение премии «Слон» за созданные в 2018 году произведения в области киноведения и кинокритики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба конкурса.

В номинации «Премия молодому кинокритику» победили Михаил Захаров (Telegram-канал against interpretation, группа moisture во «ВКонтакте» платформа syg. ma) и Максим Сухагузов (порталы Афиша Daily, «Искусство кино).

Почетной премии в номинации «Мастер за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую деятельность» был удостоен Медведев Армен Николаевич, лауреатом «Премии имени Мирона Черненко за честь, достоинство и вклад в профессию» стала Наталия Яковлева. Отмечается, что премия была вручена ей посмертно.

Приз «Слон» в номинации «История кино» получил Валерий Фомин, в номинациях «История отечественного кино» — Иван Головнев и Вера Румянцева-Клейман. За книгу, посвященную истории зарубежного кино, награда была вручена Михаилу Трофименкову. Всего призы премии «Слон» получили 13 авторов, дипломами были награждены 11 человек.

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Напомним, премия «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России впервые была вручена в 1996 году. Она была учреждена Верой Левитес.

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