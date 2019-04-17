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Макрон назначил своего спецпредставителя по восстановлению Нотр-Дама

Культура

Французский президент хочет восстановить собор за пять лет, ведущие мировые реконструкторы сомневаются в реалистичности подобных сроков

Париж, 17 апреля 2019, 23:03 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет заниматься реконструкцией сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«После пожара в Нотр-Дам-де-Пари президент республики принял ряд решений. Он попросил правительство принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить национальное участие и провести работы по восстановлению собора», — сказано в сообщении.

Уточняется, что этим спецпредставителем назначен генерал Хан-Луи Жеоржелен. В его обязанности будет входить осуществление взаимодействия со всеми задействованными в восстановлении собора министерствами, особенно с министерством культуры.

Свою работу генерал Жеоржелен начнет с 18 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Сгорела крыша собора, рухнул шпиль и часы, сильно выгорело внутреннее убранство. Несущие конструкции собора, а также священные реликвии уцелели.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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