Ежегодный фестиваль «Фотопарад в Угличе» обновил программу

Углич, Ярославская область, , 10:30 — REGNUM С 7 по 11 августа пройдет XIII международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». Раскрыты тема и направления фестиваля.

Оргкомитет фестиваля объявил общей темой этого года «историю»: фотографии исполняется 180 лет, и целью мероприятия является обзор и обсуждение происходящих с этим искусством трансформаций.

Работы участников фотофестиваля будут вывешены в рамках «Вернисажа фотоклубов» на территории гостиницы «Москва».

В рамках «Фотопарада» пройдет обширная лекционная программа, разделенная на отдельные направления. Одним из них станет программа «Творческой фотографии» под руководством куратора Аллы Мировской. Как и где искать вдохновение и чему можно научиться у современных авторов — актуальные темы дают молодым и опытным фотографам толчок к действиям. В ходе программы также пройдет круглый стол о роли и сути современных фотокниг.

Совместно с Юлией Тимашовой Алла Мировская проведет дискуссию «Фотограф как художник», где участники рассмотрят роль фотографа в ретроспективе этой профессии. Анатолий Грин, профессиональный фотограф, владеющий фототехниками 19 века, поделится опытом с коллегами на личном мастер-классе, а белорусский арт-критик Ольга Бубич раскроет особенности развития фотографии в Белоруссии.

Отделение Фотожурналистики курирует Богдана Ващенко: в рамках ее направления профессиональные фотокорреспонденты поделятся опытом и полезными советами с молодыми журналистами и фотографами. Например, известный представитель профессии Евгений Фельдман расскажет, как оперативно составить цельный материал из огромного количества фотоснимков. Участников направления также познакомят с особенностями спортивной съёмки, объяснят, как работать с фотоисториями, как организовать уличный фоторепортаж и какие уловки можно применять в условиях недостаточной освещенности.

Отдельная программа «Классики отечественной фотографии» под кураторством Александра Тягны-Рядно включит в себя серию практических мастер-классов: посетители фестиваля смогут познакомиться со способами отбора и составления тем, обсудят этические аспекты в отношениях фотографии и перспективы ее развития в современном мире. Внутри программы выступят известные представители фотоиндустрии: например, Игорь Гаврилов, Владимир Вяткин, Михаил Геллер, Александр Лыскин, Николай Рахманов. Признанные авторитеты научат находить креативное звено в любой ситуации, не бояться снимать людей на улице; раскроют историческое значение фотографии как направления журналистики и искусства. Для наглядности практических советов будут разбираться работы участников фестиваля.

Помимо этого, на «Фотопараде» гостей ждут многочисленные фотовыставки, «фоточаи», возможность протестировать различную фототехнику, подискутировать о судьбе фотографии. В рамках фестиваля также проходит фотоконкурс «Точка на карте» с темой этого года — «Ритмы повседневности». Фотографии финалистов конкурса будут представлены в Кремле города Углич, а победителей назовут в конце фестиваля.

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Регистрация участников уже началась.

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