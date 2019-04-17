«Волшебная страна» ростовского «Театра 18+» удостоена «Золотой маски»

Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM Ростовский «Театр 18+» выиграл премию «Золотая маска». Спектакль-путешествие (или спектакль-променад) «Волшебная страна» по одноимённой книге кинодраматурга и журналиста Максима Белозора отмечен членами жюри в номинации «Эксперимент».

"Это не привычный спектакль на сцене. Это спектакль-путешествие по воспоминаниям культовых героев андерграунд-культуры Ростова-на-Дону: художников, музыкантов, поэтов и писателей 80-х годов. Действие спектакля пройдет на улицах города. Зрителям предстоит пройти маршрут, спрятанный даже от глаз местных жителей», — указано в группе, посвящённой постановке.

Премьера спектакля в постановке Всеволода Лисовского и Сергея Сапожникова состоялась в сентябре 2017 года.

«Конечно, приятно получать премию. Как говорится: дают — бери, бьют — беги, всё просто. Какой-то бури эмоций не было, если бы не получил её, вряд ли повесился бы. Думаю, что интерес к спектаклю после победы возрастёт, хотя он и так пользовался спросом», — цитирует режиссёра Лисовского портал donnews.ru.

Зрителям рекомендуют приходить на спектакль заранее — минут за 15−20 до начала. Организаторы также советуют «надевать удобную одежду и обувь», а также «освободить руки».