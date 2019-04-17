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В Перми состоится встреча с художественным руководителем театра «У Моста»

Культура

Встреча состоится 20 апреля в 19:00 по местному времени, вход свободный

В Перми состоится встреча с художественным руководителем театра «У Моста»
Иллюстрация: Вадим Балакин
Сергей Федотов

Пермь, 17 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  В Пермской краевой библиотеке имени Горького состоится встреча с художественным руководителем театра «У Моста» Сергеем Федотовым, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«О делах темных — загадочных, о планах грядущих, о рациональном и фантастическом и еще много о чем с гостями библиотеки 20 апреля поговорит Сергей Федотов — главный человек в первом мистическом театре — театре «У Моста»!» — отмечают организаторы мероприятия.

Встреча состоится 20 апреля в 19:00 по местному времени, выступление состоится в рамках проекта «Библионочь — 2019».

Напомним, театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым более 30 лет назад. За долгий творческий путь мастер поставил свыше 190 спектаклей в России и за рубежом, в том числе в Чехии, Польше, Эстонии, на Украине.

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