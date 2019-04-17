Дженнифер Лоуренс вернется в кино после двухлетнего перерыва

Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM Дженнифер Лоуренс планирует вернуться в кино после перерыва. Об этом 17 апреля сообщил портал Vulture.

Стало известно, что актриса снимется в новом фильме независимого режиссёра Лилы Нойгебауер. Отмечается, что будущая картина пока что не имеет названия. Сценарий к ней напишет Элизабет Сандерс, известная зрителям по работе над фильмами «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен возвращается».

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Напомним, Дженнифер Лоуренс объявила о том, что она намерена сделать двухлетний перерыв в актерской карьере в сентябре 2017 года. Её последней работой в кино стала роль Мистика в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный феникс».

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