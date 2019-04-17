Поцелуи с Кларк смущали Кита Харрингтона во время съемок «Игры престолов»

Лондон, , 13:31 — REGNUM Кит Харрингтон, известный зрителям по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», заявил, что он смущался, когда во время съемок ему приходилось целоваться с Эмилией Кларк. Об этом 16 апреля сообщил журнал Cosmopolitan.

Актер отметил, что во время семилетнего периода съемок они с Кларк были лучшими друзьями, кроме того, актриса дружит с его женой — Роуз Лесли, которая также снималась в сериале.

Харрингтон добавил: несмотря на то, что он актер и должен делать свою работу, в ней для него присутствует «элемент странности», поскольку порой ему приходилось сниматься в сцене с поцелуями сразу после совместного обеда с Кларк и Лесли.

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Напомним, в марте 2019 года Эмилия Кларк рассказала журналистам, что она и Кит Харрингтон чувствовали себя неловко во время съемок постельной сцены. Она сообщила, что в какой-то момент они начали смеяться и актер изобразил, что его тошнит от происходящего.

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