Москва, , 13:42 — REGNUM

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка произведений всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подпись Эдварда Мунка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет у стены дома. 1926 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мунк — один из родоначальников экспрессионизма, его творчество впервые масштабно представят в России. Третьяковская галерея открывает работами Мунка скандинавский проект, в дальнейшем будут представлены североевропейские художники из Швеции и Финляндии.

Фрагмент картины Эдварда Мунка Солнце, 1910-1913 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Художник родился 1863, прожив до 1944. Ещё при жизни в 1940 году Мунк написал завещание, в котором все свое собрание, а именно две трети своего наследия завещал муниципалитету города Осло. Так было положено начало нашего музея. За творческую жизнь было создано 40 тысяч работ, из них 28 тысяч находится в коллекции музея Мунка — живописные работы, графика, скульптуры и фотографии и документальные материалы», — рассказал журналистам директор музея Мунка в Осло Стейн Улаф Хенриксен.

Директор Музея Мунка в Осло Стейн Улаф Хенриксен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка Бессонная ночь. Автопортрет в состоянии смятения 1920 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка Меланхолия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трагические события с потерей близких людей повлияли на жизнь Мунка. Он рано потерял мать, ему было всего в пять лет, а через 10 лет любимую сестру, затем умер отец. Это не могло не повлиять на творчество: в его работах люди изображены с ужасом или страхом на лицах, который искажает естественные черты лица. Его работы не сразу были признаны соотечественниками, их много критиковали за небрежную манеру письма.

Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет с бутылками. 1938 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка. Удивление. 1907 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка. Под яблоней. 1927-1930 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Работая над картиной «Крик», Мунк создает много вариантов, прежде чем прийти к окончательному воплощению образа, который знаком всем. Существует четыре варианта «Крика»: два живописных и два графических. На выставке представлена работа, написанная восковой пастелью на картоне. Это уникальная возможность увидеть эту работу, которая не выставлялась с 2000 года за пределы музея в Осло», — пояснила куратор выставки Татьяна Карпова.

Куратор выставки Татьяна Карпова у картины Эдварда Мунка Крик 1893 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оператор Фрагмент картины Эдварда Мунка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А вот по серии полотен с автопортретами в разные года жизни можно проследить душевное состояние живописца как по дневнику.

Выставка «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет у окна. около 1940 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены живописные полотна «Танец жизни», «Вампир», «Поцелуй», «Девушки на мосту», «Мадонна» и много других работ. В творчестве художника прослеживается тема Ф.М. Достоевского. Также среди экспонатов представлены личные вещи, экземпляры настольных книг на норвежском и немецком языках.

Фрагмент картины «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители выставки Эдварда Мунка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители выставки «Эдвард Мунк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 17 апреля по 14 июля 2019 года.